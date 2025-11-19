Italia in Coppa Davis con la squadra B | non una vergogna ma un orgoglio
L’Italia, tra poche ore, entrerà in campo per iniziare il suo cammino nella Final Eight di Bologna nel quarto di finale con l’Austria. Le vicende legate al finale di stagione comportano l’impiego di quella che si può definire a tutti gli effetti la squadra B. Questa scelta però non deve assolutamente essere considerata come una vergogna, ma rappresenta anzi un motivo di orgoglio per quello che il movimento tennistico nostrano sta esprimendo. La miglior versione della rappresentativa tricolore avrebbe ovviamente puntato su uno Jannik Sinner in stato di grazia dopo il secondo trionfo consecutivo a Torino e su Lorenzo Musetti, reduce da una straordinaria stagione conclusa con la prima partecipazione alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
COPPA ITALIA SERIE D | Agnelli presenta Francavilla in Sinni-Fasano: "Ci teniamo ad andare avanti: Buon test anche in vista di Ferrandina" #fasano #agnelli #sport - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Austria di Coppa Davis: il programma e dove vedere le partite in tv Vai su X
Italia-Austria Coppa Davis: orario e dove vedere in tv le partite - Prende il via oggi il cammino dell’Italia nella Coppa Davis, o meglio nella Final Eight dell’edizione 2025. Riporta corrieredellosport.it
Italia in Coppa Davis con la squadra B: non una vergogna, ma un orgoglio - L'Italia, tra poche ore, entrerà in campo per iniziare il suo cammino nella Final Eight di Bologna nel quarto di finale con l'Austria. Si legge su oasport.it
Quando gioca l’Italia in Coppa Davis: i precedenti con l’Austria - 1: dopo aver vinto i primi cinque confronti diretti, l’Italia si è arresa nettamente agli austriaci (0- Segnala sportal.it