Italia Gattuso prova a caricare la squadra per i Mondiali | Siete forti Allora volete convincervi?

Il commissario tecnico della Nazionale prova a caricare l'Italia in vista dei playoff per conquistare l'accesso ai Mondiali del 2026. L' Italia si giocherà i Mondiali ai playoff del prossimo marzo, Rino Gattuso prova a caricare la squadra: " Siete forti, volete convincervi? ". Le big sono tutte qualificate alla Coppa del Mondo che si terrà il prossimo anno tra Canada, Stati Uniti e Messico, ultima la Germania grazie al largo successo sulla Slovacchia in quello che era uno spareggio anticipato nell'ultima giornata delle Qualificazioni.

