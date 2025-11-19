Italia col dubbio Berrettini | fastidio alla schiena si scalda Sonego Oggi si decide

Un infortunio del romano (si spera leggero) potrebbe rimescolare le carte preparate da capitan Volandri. Molto dipenderà dalla rifinitura nella mattina, prima di scendere in campo alle 16 contro l'Austria.

Italia col dubbio Berrettini: fastidio alla schiena, si scalda Sonego. Oggi si decide - Un infortunio del romano (si spera leggero) potrebbe rimescolare le carte preparate da capitan Volandri.

Berrettini: "La Coppa Davis ha spesso lenito le mie ferite, competitivi anche senza Sinner e Musetti" - L'ex numero 6 del mondo ha rilasciato una lunghissima intervista ai giornalisti italiani mentre si sta allenando a Torino in vista delle 'Final 8' di Coppa Davis Matteo Berrettini si è dovuto rimbocca ...

Berrettini e quel gesto dopo la vittoria con Norrie che racconta tutto: l'Italia ritrova il suo campione - Tre ore e mezza sono servite a Matteo per riprendersi la scena e battere Cameron Norrie.