Italia bruttissime notizie | non solo il tonfo di San Siro gli azzurri crollano anche nel Ranking FIFA La posizione

Italia, gli Azzurri scivolano al 12° posto dopo il ko con la Norvegia. Il piazzamento più basso dal 2020 condanna l'Italia alla seconda fascia al sorteggio. La Nazionale italiana è stata ufficialmente condannata alla seconda fascia per il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali 2026. Questa è la conseguenza più pesante e immediata dell'ultimo aggiornamento del Ranking FIFA. La FIGC dovrà affrontare l'incognita di avversarie teoricamente più quotate già nella fase iniziale della competizione, rendendo il percorso verso il titolo ancora più arduo. La squadra scende di ben tre posizioni rispetto alla classifica di ottobre, attestandosi al 12° posto mondiale.

