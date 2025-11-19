Italia bambino di 8 anni trovato morto in casa | Quei segni sul corpo La verità sulla madre
Un silenzio innaturale e agghiacciante ha squarciato l’ordinaria tranquillità di una piccola comunità del Sud Italia. La scoperta, compiuta dalle forze dell’ordine, è di quelle che spezzano il cuore e l’anima: un bambino innocente, di soli otto anni, è stato rinvenuto privo di vita all’interno della casa che condivideva con la madre. I primi riscontri non hanno lasciato spazio a dubbi: sul corpicino c’erano segni evidenti di una violenza inaudita e brutale. Poche ore dopo, la tragedia si è allargata, assumendo contorni ancora più drammatici e complessi: il mare, implacabile testimone di eventi oscuri, ha restituito il corpo senza vita di una donna di quarant’anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
