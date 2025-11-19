Italia-Austria oggi la sfida di Coppa Davis a Bologna Rebus Berrettini

Bologna, 19 novembre 2025 – Riaccende i motori la nazionale delle imprese. Comincia oggi, alle 16 contro l’Austria di Jurgen Meltzer (diretta in chiaro su Supertennis e in abbonamento su Sky), la corsa verso la terza Insalatiera di fila. Sono le ore delle scelte per Filippo Volandri: se ieri sembravano favoriti Cobolli e Berrettini, trapela che il tennista romano avrebbe accusato un leggero fastidio alla schiena in seguito agli allenamenti di ieri. Il capitano azzurro potrebbe quindi decidere di tutelare l’ex finalista di Wimbledon e giocarsi altre carte. Pronto quindi Lorenzo Sonego, arrivato a Bologna per sostituire Lorenzo Musetti, dopo il forfait del toscano annunciato alle Atp Finals. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia-Austria, oggi la sfida di Coppa Davis a Bologna. Rebus Berrettini

