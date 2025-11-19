Italia-Austria in Coppa Davis | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nelle Final Eight di Coppa Davis. Oggi, mercoledì 19 novembre, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri sfidano a Bologna l’Austria – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del torneo tennistico per Nazionali, a cui arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia-Austria in Coppa Davis: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Leggi anche questi approfondimenti

Italia-Austria, la Coppa Davis in TV (senza Sinner): dove vederla gratis in chiaro, orario, flop Rai e campioni in fuga - Oggi mercoledì 19 novembre 2025 a Bologna va in scena l’esordio degli Azzurri campioni in carica: il programma completo dei quarti in diretta tv e streaming ... Scrive libero.it

Italia-Austria oggi in Coppa Davis, quando giocano Berrettini e Cobolli: orario, programma e dove vedere in tv - Italia e Austria si affrontano oggi nei quarti di finale della Coppa Davis 2025. Riporta fanpage.it

Quando gioca oggi l’Italia contro l’Austria in Coppa Davis: orario e dove vedere in tv e streaming - Senza Sinner e Musetti, l'Italia campione in carica sfida l'Austria nei quarti di finale di Coppa Davis a Bologna ... Riporta ilfattoquotidiano.it