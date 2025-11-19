Italia-Austria in Coppa Davis | orario precedenti e dove seguirla in chiaro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli azzurri puntano al tris dopo i titoli 2023 e 2024. L’Italia torna protagonista nelle Final Eight di Coppa Davis, pronta a difendere lo storico doppio trionfo conquistato nelle ultime due edizioni. Oggi, mercoledì 19 novembre, la squadra guidata da Filippo Volandri affronta a Bologna l’Austria nei quarti di finale, in una sfida trasmessa in diretta tv e streaming. Nonostante le assenze pesanti di Jannik Sinner, reduce dal successo alle Atp Finals, e di Lorenzo Musetti, gli azzurri inseguono una nuova qualificazione che potrebbe aprire la strada a un clamoroso terzo titolo consecutivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Italia-Austria in Coppa Davis: orario, precedenti e dove seguirla in chiaro

