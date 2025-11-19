Italia-Austria in Coppa Davis | in campo Berrettini-Rodionov per il primo singolare |Diretta

Xml2.corriere.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parte con i quarti di finale. Matteo è il primo singolarista, Flavio sfiderà Misolic: in caso di parità il doppio sarò decisivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

italia austria in coppa davis in campo berrettini rodionov per il primo singolare diretta

© Xml2.corriere.it - Italia-Austria in Coppa Davis: in campo Berrettini-Rodionov per il primo singolare |Diretta

Argomenti simili trattati di recente

italia austria coppa davisLIVE Coppa Davis, Italia-Austria in campo: Berrettini sfida Rodionov nel primo singolare - Matteo scenderà in campo nel match inaugurale, nel secondo toccherà a Cobolli contro Misolic ... Segnala gazzetta.it

italia austria coppa davisCoppa Davis, Italia-Austria diretta: Berrettini e Cobolli in campo per il singolare. Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Secondo ilmessaggero.it

italia austria coppa davisItalia-Austria oggi in Coppa Davis, Berrettini c’è: orario, programma e dove vedere in tv - Italia e Austria si affrontano oggi nei quarti di finale della Coppa Davis 2025. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Austria Coppa Davis