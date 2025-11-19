Italia-Austria in Coppa Davis | Berrettini-Rodionov Nessun break nel 2° set |Live 6-3 2-3

Xml2.corriere.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parte con i quarti di finale. Matteo è il primo singolarista, Flavio sfiderà Misolic: in caso di parità il doppio sarò decisivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

italia austria in coppa davis berrettini rodionov nessun break nel 2176 set live 6 3 2 3

© Xml2.corriere.it - Italia-Austria in Coppa Davis: Berrettini-Rodionov. Nessun break nel 2° set |Live 6-3, 2-3

Leggi anche questi approfondimenti

italia austria coppa davisLIVE Coppa Davis, Italia-Austria: Berrettini vince 6-3 il primo set su Rodionov - Matteo scenderà in campo nel match inaugurale, nel secondo toccherà a Cobolli contro Misolic ... gazzetta.it scrive

italia austria coppa davisDiretta Live Coppa Davis Italia-Austria: Matteo Berrettini vince il primo set - Austria, la Nazionale di Volandri sfida l'Austria nel match valevole per i quarti di finale. Lo riporta sport.virgilio.it

italia austria coppa davisCoppa Davis, Italia-Austria diretta 6-3, 0-1: Berrettini-Rodionov live. Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Austria Coppa Davis