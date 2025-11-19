Italia-Austria in Coppa Davis | Berrettini-Rodionov Matteo sotto di un break deve difendere il set |Live 6-3 3-5

Si parte con i quarti di finale. Matteo è il primo singolarista, Flavio sfiderà Misolic: in caso di parità il doppio sarò decisivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Austria in Coppa Davis: Berrettini-Rodionov. Matteo sotto di un break deve difendere il set |Live 6-3, 3-5

News recenti che potrebbero piacerti

Italia-Austria in Coppa Davis: Berrettini-Rodionov, poi Cobolli Diretta alle 16 Vai su X

Senza Sinner e Musetti, l'Italia campione in carica sfida l'Austria nei quarti di finale di Coppa Davis a Bologna - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Coppa Davis, Italia-Austria: Berrettini-Rodionov 6-3 2-3, il match riprende dopo lo stop - Matteo scenderà in campo nel match inaugurale, nel secondo toccherà a Cobolli contro Misolic ... Riporta gazzetta.it

Coppa Davis, Italia-Austria diretta 6-3, 3-5: Berrettini-Rodionov live. Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Si legge su ilmessaggero.it

Coppa Davis, diretta Italia-Austria: Berrettini-Rodionov 1-0, i quarti di finale in tempo reale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Lo riporta tuttosport.com