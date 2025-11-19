Italia-Austria in Coppa Davis | azzurri avanti 1-0 Cobolli-Misolic Flavio salva tre palle break |Live 4-1

Si parte con i quarti di finale. Matteo Berrettini ha vinto il primo singolare, Flavio sfida Misolic: in caso di parità il doppio sarò decisivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Austria in Coppa Davis: azzurri avanti 1-0. Cobolli-Misolic, Flavio salva tre palle break |Live 4-1

Altre letture consigliate

ULTIM'ORA COPPA DAVIS Quarti di finale, Italia-Austria 1-0 #Berrettini supera Rodionov in due set (6-3, 7-6) #SkySport #Tennis #CoppaDavis #SkyTennis Vai su X

Tennis, Coppa Davis. Italia-Austria 1-0: Berrettini-Rodionov 6-3. 7-6, l'azzurro vince la prima partita Gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-coppa-davis-final-8-2025-italia-azzurri-volandri-berrettini-cobolli-son - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Coppa Davis, Italia-Austria 1-0: Cobolli-Misolic 4-1, Flavio salva quattro palle break - Berrettini apre con una vittoria su Rodionov la campagna degli azzurri due volte campioni in carica. Si legge su gazzetta.it

Coppa Davis, Italia-Austria: diretta Cobolli-Misolic 6-1. Berrettini batte Rodionov (6-3, 7-6). Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Segnala leggo.it

Coppa Davis, diretta Italia-Austria: Berrettini porta il primo punto, i quarti in tempo reale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Si legge su tuttosport.com