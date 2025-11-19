Italia-Austria gli accoppiamenti di Coppa Davis Berrettini in apertura poi Cobolli
Sono stati rilasciati da pochissimi istanti gli accoppiamenti di Italia-Austria, quarto di finale odierno di Coppa Davis 2025 in scena a Bologna. Sono arrivate, in sostanza, le scelte di Filippo Volandri e Jurgen Melzer. Due che, in sostanza, si ritrovano da capitani dopo aver condiviso la stessa era tennistica (con testa a testa 2-1 in favore del livornese prima che il viennese arrivasse in top 10 sulla scia della semifinale al Roland Garros 2010). E che sono anche coetanei, del 1981. Ad aprire il confronto sarà Matteo Berrettini contro Jurij Rodionov, e se per il secondo era chiaramente nota la scelta, per quanto riguarda il primo c’è stato un vero e proprio ballottaggio fino a stamattina, anche a causa di fastidi evidentemente risolti circa la schiena de romano. 🔗 Leggi su Oasport.it
