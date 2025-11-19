Italia ai playoff per il Mondiale domani si decide tutto | come funziona il sorteggio le fasce e le possibili avversarie

Ancora una volta, azzurri destinati agli spareggi: domani a Zurigo scopriremo i nostri rivali per staccare il pass per la rassegna iridata in Nord America Per scoprire se l’Italia tornerà alla fase finale di un Mondiale per la prima volta dal 2014, dovremo aspettare il 26 e 31 marzo, date della semifinale e (si spera) della finale playoff. Intanto, domani, alle ore 13.30 a Zurigo, scopriremo quali saranno gli avversari che ci separano dal pass per il Nord America. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia ai playoff per il Mondiale, domani si decide tutto: come funziona il sorteggio, le fasce e le possibili avversarie

