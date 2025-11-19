Italia ai playoff per il Mondiale 2026 | tutte le possibili avversarie e come funzionerà il sorteggio

La Nazionale di Gattuso conosce già le quattro fasce del sorteggio di Zurigo: ecco contro chi potrà giocarsi la semifinale e l’eventuale finale L’Italia è ufficialmente tra le 16 nazionali europee che si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili per il Mondiale 2026. Completato il quadro delle qualificate ai playoff, ora l’attenzione si sposta sul sorteggio che delineerà i tre percorsi eliminatori, determinanti per accedere alla rassegna iridata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altre letture consigliate

Pericoli azzurri ai playoff, chi rischia l'Italia: Svezia da evitare, Irlanda del Nord più abbordabile Vai su X

Chi può sfidare l'Italia ai playoff Mondiali: come funzionano, quando c'è il sorteggio e la coincidenza - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia agli spareggi: come funziona - 16 nazionali divise in quattro fasce (l'Italia partirà dalla 1^) e che parteciperanno a quattro percorsi differenti: chi vince ogni singolo path gio ... Segnala sport.sky.it

Mondiali 2026, chi può capitarci al sorteggio e le nazionali favorite per la finale playoff - Con la chiusura delle gare dei gironi di qualificazione dei Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, si è ... Riporta iltempo.it

Playoff Mondiali 2026 con l’Italia, come funzionano e chi si qualifica: il regolamento - Come funzionano i playoff per andare ai Mondiali 2026 e chi si qualifica: il regolamento degli spareggi e cosa serve all'Italia per qualificarsi alla Coppa ... Scrive fanpage.it