Italgas a Enlit 2025 presentato innovativo progetto Hyround per decarbonizzazione reti gas

Italgas ha portato la propria esperienza in tema di decarbonizzazione delle reti gas a Enlit 2025, presentando l'innovativo progetto Hyround, un impianto di produzione di idrogeno verde recentemente entrato in funzione in Sardegna, il primo in Italia collegato direttamente a una rete di distribuzione cittadina. L'impianto utilizza elettricità generata da fotovoltaico per alimentare un elettrolizzatore in grado di produrre idrogeno verde che viene utilizzato per molteplici usi. A illustrare il progetto a Enlit, principale evento europeo e del settore energetico che si occupa di transizione energetica, digitalizzazione e decarbonizzazione e che quest'anno si svolge in Spagna, a Bilbao, è stata Valeria Vignolo, responsabile ingegneria e realizzazione investimenti di Italgas.

