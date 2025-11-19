Israele torna a colpire Gaza almeno 19 vittime | Hamas ha violato la tregua Pizzaballa | Giustizia anche per la Cisgiordania
L’ esercito israeliano ha lanciato attacchi per colpire obiettivi terroristici di Hamas in tutta la Striscia di Gaza, dopo che «diversi terroristi avevano aperto il fuoco verso l’area in cui operano i soldati dell’Idf a Khan Yunis». Lo riferisce lo stesso Idf, denunciando «una violazione del cessate il fuoco » da parte dell’organizzazione terroristica palestinese. Secondo l’agenzia Wafa, almeno diciannove palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti nei molteplici attacchi aerei israeliani sull’enclave. I raid, sottolinea l’agenzia stampa, hanno preso di mira diverse aree residenziali e località civili. 🔗 Leggi su Open.online
