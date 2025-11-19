Israele Netanyahu in Siria visita la ' zona cuscinetto' | le immagini
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato la parte siriana della zona cuscinetto con Israele. La delegazione comprendeva il ministro della Difesa, il ministro degli Esteri, l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti e altri alti funzionari della sicurezza. “ Attribuiamo enorme importanza alla nostra capacità, sia difensiva che offensiva, di proteggere i nostri alleati drusi e, in particolare, di proteggere lo Stato di Israele e il suo confine settentrionale attraverso il Golan”, ha detto Netanyahu durante la visita. La visita è avvenuta mentre l’esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei nel sud del Libano, contro quelle che ha definito infrastrutture di Hezbollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it
#TG2000 - #Gaza, risoluzione storica dell’ #Onu #18novembre #Palestina #Israele #Netanyahu #Trump #Hamas #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X
Non è la prima volta che Israele avanza la richiesta di annullare il mandato d’arresto per Benjamin Netanyahu spiccato dalla Corte penale internazionale. Ora ci riprova, e chiede di impedire al procuratore capo, Karim Khan, di partecipare ai procedimenti rigu - facebook.com Vai su Facebook
Israele, Netanyahu in Siria visita la 'zona cuscinetto': le immagini - (LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato la parte siriana della zona cuscinetto con Israele. Scrive stream24.ilsole24ore.com
Netanyahu in Siria per ringraziare le truppe dell'Idf - Elmetto e giubbotto anti proiettile indosso: Benjamin Netanyahu ha visitato le truppe israeliane nel territorio siriano controllato dall'Idf per ringraziare i militari di ... Segnala libero.it
Siria e Turchia alleate mediorientali di Trump: Erdogan amplia la sua sfera, Netanyahu si preoccupa - Ankara accresce il suo peso in Medio Oriente con buona pace di Israele. Da msn.com