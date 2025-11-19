Israele Netanyahu in Siria visita la ' zona cuscinetto' | le immagini

Lapresse.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato la parte siriana della zona cuscinetto con Israele. La delegazione comprendeva il ministro della Difesa, il ministro degli Esteri, l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti e altri alti funzionari della sicurezza. “ Attribuiamo enorme importanza alla nostra capacità, sia difensiva che offensiva, di proteggere i nostri alleati drusi e, in particolare, di proteggere lo Stato di Israele e il suo confine settentrionale attraverso il Golan”, ha detto Netanyahu durante la visita. La visita è avvenuta mentre l’esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei nel sud del Libano, contro quelle che ha definito infrastrutture di Hezbollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

israele netanyahu in siria visita la zona cuscinetto le immagini

© Lapresse.it - Israele, Netanyahu in Siria visita la 'zona cuscinetto': le immagini

Scopri altri approfondimenti

israele netanyahu siria visitaIsraele, Netanyahu in Siria visita la 'zona cuscinetto': le immagini - (LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato la parte siriana della zona cuscinetto con Israele. Scrive stream24.ilsole24ore.com

israele netanyahu siria visitaNetanyahu in Siria per ringraziare le truppe dell'Idf - Elmetto e giubbotto anti proiettile indosso: Benjamin Netanyahu ha visitato le truppe israeliane nel territorio siriano controllato dall'Idf per ringraziare i militari di ... Segnala libero.it

israele netanyahu siria visitaSiria e Turchia alleate mediorientali di Trump: Erdogan amplia la sua sfera, Netanyahu si preoccupa - Ankara accresce il suo peso in Medio Oriente con buona pace di Israele. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Netanyahu Siria Visita