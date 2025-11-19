Israele lancia raid su Gaza l' esercito israeliano | Siamo stati attaccati da Hamas Diversi i palestinesi morti

A poche ore dal voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu dà il via alla fase due del piano di pace di Trump, l'esercito israeliano ha attaccato massicciamente la Striscia di Gaza dopo essere finito sotto il fuoco dei miliziani di Hamas sul lato orientale della Linea Gialla, cioè sul territorio. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Alloggi sociali in via Israele, il Comitato Tufolo-Farina lancia l’allarme: “Rischio perdita finanziamento Agenda Urbana a Crotone” Vai su X

Benvenuti alla nuova puntata di Mainstreaming del venerdì !? Oggi le nostre speaker Gaia e Valentina ci parleranno di: Esteri: Medio Oriente: Israele lancia raid su obiettivi Hezbollah, scattano le evacuazioni Interni: Divieto terzo mandato vale anche p - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, nove morti e decine di feriti nei raid di Israele - Nove palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti nella serie di attacchi aerei lanciati dall’esercito israeliano in diverse aree della Striscia di Gaza. Lo riporta ilsole24ore.com

Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. Da tg24.sky.it

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano: 13 morti - I media sauditi: «Witkoff potrebbe incontrare Hamas domani in Turchia» ... Segnala corriere.it