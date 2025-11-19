Israele lancia raid su Gaza l' esercito israeliano | Siamo stati attaccati da Hamas Diversi i palestinesi morti

19 nov 2025

A poche ore dal voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu dà il via alla fase due del piano di pace di Trump, l'esercito israeliano ha attaccato massicciamente la Striscia di Gaza dopo essere finito sotto il fuoco dei miliziani di Hamas sul lato orientale della Linea Gialla, cioè sul territorio. 🔗 Leggi su Today.it

