Ischia | Tablet rubato trovato nell’abitazione di un 54enne Denunciato dai Carabinieri

Ischia, 54enne denunciato: Carabinieri ritrovano in casa un tablet rubato e lo restituiscono al proprietario. Un servizio di osservazione ha portato i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Ischia a denunciare un 54enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un costosissimo tablet, perfettamente funzionante ma resettato. Un dettaglio che ha spinto la pattuglia ad approfondire. Gli accertamenti sul numero di serie hanno chiarito la situazione: il dispositivo era stato rubato la scorsa estate da un ristorante affacciato sulla “Spiaggia dei Maronti” ed era oggetto di una denuncia presentata a fine agosto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it