Irama torna a parlare di Giulia De Lellis

A distanza di 7 anni, Irama è tornato a parlare della sua ex Giulia De Lellis, rivelando di aver vissuto quella storia molto male poiché si ritrovava i paparazzi dappertutto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Irama torna a parlare di Giulia De Lellis

