Ipotesi stadio in Comina incontro con i residenti in via Montereale
Prosegue il dibattito sul possibile nuovo stadio di Pordenone, un progetto richiamato dal sindaco Alessandro Basso e dalla Giunta comunale. L’ipotesi di lavoro prevede la realizzazione di un impianto che potrebbe arrivare a 20 mila posti nell’area della Comina, vicino alla zona Paradiso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
