Ioemeg la nuova voce di Honiro | Nel mio singolo racconto la fragilità dell’amore di oggi | INTERVISTA

In casa Honiro Label, la realtà discografica che ha lanciato artisti come Ultimo, Coez, Gemitaiz e Rocco Hunt, sta emergendo una nuova voce destinata a farsi notare: ioemeg, pseudonimo di Martina Martorana. Nel suo nuovo singolo “Quello che non so” convivono forza e fragilità: parole che sanno essere carezze ma anche lame sottili. Ioemeg racconta . L'articolo Ioemeg, la nuova voce di Honiro: “Nel mio singolo racconto la fragilità dell’amore di oggi” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ioemeg, la nuova voce di Honiro: “Nel mio singolo racconto la fragilità dell’amore di oggi” | INTERVISTA

