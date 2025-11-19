International GT Open il film della stagione chiusa a Monza con Levente Révész campione

Il giovane ungherese Levente Révész ha vinto a Monza il titolo al suo primo anno nella categoria GT3. Per il pilota Mercedes sei punti in più in campionato rispetto al duo ferrarista composto da Tommaso Mosca e Carl Bennett. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - International GT Open, il film della stagione chiusa a Monza con Levente Révész campione

