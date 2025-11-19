Inter Women sogni europei infranti | lo 0-0 con l’Häcken vale l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup Il racconto

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Women, addio all’Europa: lo 0-0 con l’Häcken segna l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup agli ottavi Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni cala il sipario sull’avventura continentale dell’Inter Women. Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che pesa come una condanna: le nerazzurre salutano la Women’s Europa Cup agli ottavi di finale. Decisiva la sconfitta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter women sogni europei infranti lo 0 0 con l8217h228cken vale l8217eliminazione dalla women8217s europa cup il racconto

© Calcionews24.com - Inter Women, sogni europei infranti: lo 0-0 con l’Häcken vale l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup. Il racconto

Altre letture consigliate

inter women sogni europeiInter Women, sogni europei infranti: lo 0-0 con l’Häcken vale l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup. Il racconto - 0 con l’Häcken segna l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup agli ottavi Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni cala il sipario sull’avventura continentale dell’In ... Secondo calcionews24.com

inter women sogni europeiInter Women-Hacken 0-0: nerazzurre eliminate agli ottavi di Women’s Europa Cup - La squadra di Piovani gioca una buona partita ma non sfrutta le sue occasioni: l'Inter non riesce a rimontare, Hacken ai quarti di finale ... Segnala msn.com

inter women sogni europeiWomen’s Europa Cup, mercoledì Inter-Hacken: ecco dove vederla - La sfida si giocherà mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre: tutto quello che c'è da sapere su Inter- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Women Sogni Europei