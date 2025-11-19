Inter Women Hacken 0-0 pareggio amarissimo per le nerazzurre | l’avventura in Women’s Europa Cup si conclude agli ottavi! Ecco com’è andata
di Giuseppe Colicchia Inter Women Hacken 0-0, pareggio amarissimo per le nerazzurre: l’avventura in Women’s Europa Cup si conclude agli ottavi! La sintesi. Finisce qui Inter Women-Häcken e il triplice fischio finale decreta il risultato più amaro per le ambizioni continentali del club milanese. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, il tabellone non si schioda dallo 0-0 iniziale, un punteggio che condanna inesorabilmente le nerazzurre all’ eliminazione dagli ottavi di finale della Women’s Europa Cup. La squadra meneghina paga a caro prezzo la sconfitta di misura per 1-0 subita nella gara d’andata in terra svedese, non riuscendo a compiere la rimonta necessaria per ribaltare le sorti del doppio confronto e proseguire il cammino internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
