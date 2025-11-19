Inter Milan probabili formazioni | Chivu prepara il piano B

Il Derby di Milano torna protagonista. Domenica 23 novembre alle 20:45, San Siro accenderà le luci sulla prima stracittadina stagionale tra Inter e Milan, una sfida che promette intensità, qualità e un peso enorme per la classifica. I nerazzurri arrivano all’appuntamento da capolista, decisi a blindare il primo posto e a invertire il trend dell’ultimo anno: nei cinque confronti della passata stagione non è mai arrivata una vittoria contro i rossoneri. Il Milan, invece, prova a confermarsi squadra da big match dopo aver battuto Napoli e Roma e aver strappato un punto in casa della Juventus, ma il pari di Parma prima della sosta pesa ancora sulla classifica e sull’umore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it