Inter Milan la top XI secondo la Gazzetta dello Sport | davanti c’è Lautaro sorpresa in difesa

Inter News 24 Inter Milan: in vista della sfida di domenica la Gazzetta dello Sport elegge i migliori 11 calciatori delle due squadre di Milano. In vista del tanto atteso derby della Madonnina tra Inter e Milan, il podcast targato Gazzetta dello Sport ha stilato la formazione ideale dei migliori undici giocatori in campo per la sfida che si preannuncia infuocata. La scelta è caduta su un modulo 3-5-2, con alcuni dei principali protagonisti delle due squadre selezionati per il confronto diretto. Maignan (Milan) è stato scelto come portiere, grazie alle sue parate decisive che spesso hanno salvato i rossoneri in situazioni complicate.

