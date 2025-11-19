Inter Milan la top XI secondo la Gazzetta dello Sport | davanti c’è Lautaro sorpresa in difesa
Inter News 24 Inter Milan: in vista della sfida di domenica la Gazzetta dello Sport elegge i migliori 11 calciatori delle due squadre di Milano. In vista del tanto atteso derby della Madonnina tra Inter e Milan, il podcast targato Gazzetta dello Sport ha stilato la formazione ideale dei migliori undici giocatori in campo per la sfida che si preannuncia infuocata. La scelta è caduta su un modulo 3-5-2, con alcuni dei principali protagonisti delle due squadre selezionati per il confronto diretto. Maignan (Milan) è stato scelto come portiere, grazie alle sue parate decisive che spesso hanno salvato i rossoneri in situazioni complicate. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Rischio neve per il derby Inter-Milan: San Siro potrebbe coprirsi di nuovo di bianco come nel 2013 Vai su X
| # 26.03.1961 - Inter vs Milan 1-2 Josè Altafini trafigge Buffon, e dopo solo un 1' di gioco, porta in vantaggio i rossoneri. La partita finì con la vittoria del Milan per 2-1, grazie ai gol di Altafini e Liedholm, a cui rispose Lindskog. FVC - facebook.com Vai su Facebook
Inter Milan, Allegri attento al miglior attacco: quattro gli osservati speciali - Pericolo principale: l’attacco dei nerazzurri L’attesa per il Derby della Madonnina di domenica sera è alle stelle, una sf ... Secondo milannews24.com
Villa, due gol in tre derby col Milan: "Allegri sulla scia di Rocco e Trap" - L'ex attaccante rossonero: "A 19 anni segnai prima alla Juventus e poi all’Inter. Si legge su msn.com
Inter-Milan insieme, la top 11: questa squadra può andare in Champions? - Milan e Inter navigano nella triste realtà di metà classifica, con i rossoneri sesti e i nerazzurri settimi. Scrive calciomercato.com