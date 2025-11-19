Inter-Milan la designazione arbitrale | fischietto a Sozza Aureliano al VAR

La Serie A si prepara a tornare carica di emozioni con la 12ª giornata di campionato. Tante sfide importanti, ma a spiccare è senza ombra di dubbio il derby della Madonnina che vedrà Inter e Milan sfidarsi a partire dalle 20:45 del 23 novembre. Una partita fondamentale per entrambe le formazioni che si trovano sul podio della Serie A, con l’Inter al primo posto e a pari punti con la Roma, e il Milan che invece si contende il gradino più basso con il Napoli. I tre punti di questa sfida serviranno dunque ad iniziare a delineare il percorso delle squadre in questo inverno. L’AIA ha designato gli arbitri della nuova giornata di Serie A e a dirigere il derby sarà Simone Sozza, direttore di gara della sezione di Seregno e nato proprio nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

