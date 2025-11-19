Inter Milan la caviglia di Gimenez preoccupa i rossoneri | l’attaccante salta il derby? Da Milanello filtra quella sensazione

Inter News 24 sul suo recupero. A differenza delle buone notizie arrivate sul fronte Adrien Rabiot, il centrocampista francese che sembra aver smaltito i propri guai fisici, da Milanello non giungono altrettanto ottime indicazioni riguardo le condizioni di Santiago Gimenez. La preparazione al delicato Derby della Madonnina, in programma domenica sera a San Siro, è segnata da un vero e proprio allarme che riguarda il centravanti messicano, pedina fondamentale nello scacchiere offensivo del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan, la caviglia di Gimenez preoccupa i rossoneri: l’attaccante salta il derby? Da Milanello filtra quella sensazione

