Inter-Milan incombono le condizioni meteo | l’ultima volta accadde nel 2013 Di cosa si tratta
Il derby Inter-Milan in programma domenica sera potrebbe giocarsi in condizioni meteo particolari: ecco cosa dicono le previsioni. L'ultima volta accadde nel febbraio del 2013. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rischio neve per il derby Inter-Milan: San Siro potrebbe coprirsi di nuovo di bianco come nel 2013 Vai su X
| # 26.03.1961 - Inter vs Milan 1-2 Josè Altafini trafigge Buffon, e dopo solo un 1' di gioco, porta in vantaggio i rossoneri. La partita finì con la vittoria del Milan per 2-1, grazie ai gol di Altafini e Liedholm, a cui rispose Lindskog. FVC - facebook.com Vai su Facebook
Inter Milan, un derby da record anche sugli spalti. Ecco il primato di incassi che si potrebbe raggiungere - Inter Milan: un derby da record, San Siro verso un nuovo primato di incassi. Come scrive calcionews24.com
Inter-Milan, chi rischia di saltare il derby scudetto: gli indisponibili - Chivu, per il derby contro il Milan, dovrà ancora fare a meno di Mkhitaryan, ai box dal 25 ottobre per un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Scrive today.it
Inzaghi detta le condizioni per restare all’Inter. Anche il Milan su Allegri - Ieri, nel giorno dell’insediamento di Igli Tare come direttore sportivo, c’è stato un contatto tra il club rossonero e Max. Secondo repubblica.it