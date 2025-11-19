Inter Milan i nerazzurri sono reduci da un momento top Vittoria obbligatoria per confermare il periodo di forma
Inter News 24 Inter Milan: i nerazzurri si trovano in un grande stato di forma e puntano a consolidarlo con i tre punti nella stracittadina. La preparazione del derby contro il Milan entra nella fase decisiva per l’ Inter di Cristian Chivu. Dopo la sosta per le Nazionali, i nerazzurri si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile, dove il tecnico romeno ha riabbracciato quasi tutti i suoi giocatori. L’ultimo rientro atteso è quello di Manuel Akanji, previsto per domani. Con il derby alle porte, l’atmosfera è carica di aspettative, e la squadra è determinata a fare bene contro il Milan domenica sera al Meazza. 🔗 Leggi su Internews24.com
