Inter Milan Dumfries va verso l’assenza Pronto ad insediarsi Carlos Augusto sulla corsia di destra
Inter News 24 Inter Milan: difficile, molto difficile vedere Dumfries in campo contro il Milan. Al suo posto partirà Carlos Augusto, a piede invertito. Nella giornata di ieri, gli allenamenti sono ripresi alla Pinetina, dove Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha ritrovato Lautaro Martínez in perfetta forma. Il capitano nerazzurro ha infatti preso parte all’intera seduta con il gruppo, mostrando buone sensazioni dopo il suo recente impegno con la nazionale argentina. Con il ritorno di Lautaro, l’Inter ha riallacciato i fili della preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato, con il derby contro il Milan ormai alle porte. 🔗 Leggi su Internews24.com
