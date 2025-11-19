Inter Milan dubbio a centrocampo per Chivu? La rivelazione | aveva già segnato il nome di quel giocatore nell’11 per il derby ma…

Inter News 24 Inter Milan, dubbio a centrocampo per Chivu? La rivelazione: aveva già segnato il nome di quel giocatore nell’11 per il derby ma. Le idee. Si accende il ballottaggio per completare il centrocampo dell’Inter in vista dell’attesissimo derby contro il Milan. Con l’assenza certa dell’infortunato Henrikh Mkhitaryan, il tecnico Cristian Chivu deve decidere a chi affidare il ruolo di mezzala sinistra. I candidati sono due: l’esperto Piotr Zielinski e il giovane talento croato Petar Sucic. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un po’ a sorpresa, è il centrocampista polacco ad essere nettamente in vantaggio per una maglia da titolare, ma un imprevisto fisico rischia di complicare i piani dell’allenatore rumeno a pochi giorni dalla stracittadina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan, dubbio a centrocampo per Chivu? La rivelazione: aveva già segnato il nome di quel giocatore nell’11 per il derby ma…

