Inter-Milan derby da protagonisti | da Thuram a Leao ecco chi può incidere

Il derby di Milano non è mai soltanto la somma dei suoi duelli: è un intreccio di tensioni, adrenalina, geometrie che collidono e dettagli che possono cambiare il destino di una stagione. Al Milan è già successo, più volte e con risultati differenti. Un derby gli ha permesso di prendere vantaggio sui rivali cittadini in termini di punti e acquisire maggiore fiducia fino alla vittoria dello Scudetto. Un altro ha visto l’Inter trionfare e diventare, quella sera, Campione d’Italia. Quello di questa domenica non ha una sceneggiatura ben precisa, perché le sue sorti non sentenziano nulla al livello di classifica, visto lo svolgimento ad inizio campionato. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Inter-Milan, derby da protagonisti: da Thuram a Leao, ecco chi può incidere

