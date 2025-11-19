Inter Milan chi tra le due squadre arriva più stanca al derby? Numeri a confronto sul minutaggio durante la sosta

Le nazionali lasciano finalmente il campo ai club e la Serie A si prepara a tornare con il botto: la sfida tra Inter e Milan. Domenica sera, il "BPER Training Centre" lascerà spazio alle luci di San Siro, dove i nerazzurri guidati da Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri si troveranno di fronte nel big match della 12ª giornata. È una partita cruciale per l'alta classifica, con appena due punti a separare le contendenti: 24 quelli conquistati dalla Beneamata, in vetta a braccetto con la Roma, contro i 22 del Diavolo che insegue appaiato al Napoli.

