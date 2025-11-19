Inter Milan c’è il rischio neve per il derby | l’ultima volta finì così

Inter News 24 Inter Milan, le ultime in vista della dodicesima giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati nel derby a San Siro. I dettagli. Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A torna subito con un appuntamento imperdibile: il Derby di Milano. Domenica sera, l' Inter, attualmente prima in classifica insieme alla Roma, affronterà il Milan, che insegue a due punti di distanza. Un derby che promette spettacolo, emozioni e tensione, ma che potrebbe anche essere condizionato dalle difficili condizioni meteo. Infatti, Milano sta vivendo una settimana caratterizzata da un abbassamento drastico delle temperature, con aria fredda proveniente dal Nord Europa.

