Inter Milan Allegri in ansia per Santiago Gimenez | il punto sugli infortunati in vista del derby
Inter News 24 Inter Milan, le ultime in vista della tredicesima giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati nel derby a San Siro. I dettagli. In casa Milan arrivano ottime notizie a pochi giorni dal tanto atteso Derby di Milano. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese Adrien Rabiot è finalmente recuperato e ha completato l’intero allenamento con il gruppo. Il rientro del classe 1995, che era fuori dal mese di ottobre a causa di una lesione al soleo rimediata durante una convocazione con la Francia, è fondamentale per il tecnico Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com
