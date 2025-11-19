Inter Giovane strega Chivu | Ausilio al lavoro

La sosta Nazionali si è ufficialmente conclusa e per l’Inter è tempo di guardare avanti. I nerazzurri devono prepararsi per il rientro in campo, in cui è fondamentale tenere il passo avuto in quest’ultimo mese e mezzo. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti contro il Milan, gara in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Al tempo stesso, però, l’idea è quella di delineare il piano per la prossima finestra di calciomercato. La Beneamata desidererebbe inserire nel suo organico profili giovani ma pronti per il grande salto, in grado di dare un contributo al club. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Giovane strega Chivu: Ausilio al lavoro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chivu stregato da Giovane: l'Inter l'ha messo in cima alla lista Vai su X

Francesco Pio Esposito ne ha segnato un altro, il giovane centravanti dell’Inter ha sbloccato Italia-Norvegia in apertura, con una bella girata all’interno dell’area di rigore che gli vale il terzo gol in azzurro. In cabina di commento per Rai 1, Daniele Adani non ha - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Akanji: “Chivu mi piace, è giovane e deve ancora imparare molto. Sogno il primo goal nel derby, spero di restare” - "Dopo il ko in Norvegia con tanti goal, era davvero difficile ribaltare il risultato nell'ultima partita perché avrebbero dovuto vincere con un largo margine. Da msn.com

Inter, grana Acerbi: Chivu non è Inzaghi, addio a gennaio. Nel mirino il nuovo Lookman, è Giovane - Per Chivu Acerbi non è più inamovibile nell'undici titolare dell'Inter: il clamoroso scenario. Da sport.virgilio.it

Chivu prepara la rivoluzione Inter: cambio modulo e nuovi volti, Ausilio si muove sul mercato - Il tecnico nerazzurro per il futuro accarezza l’idea di passare a quattro dietro per schierare il tridente. Secondo tuttosport.com