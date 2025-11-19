Inter Dumfries continua a restare in dubbio in vista del Milan | ecco le alternative di Chivu

Cristian Chivu potrebbe fare a meno di Dumfries in vista del derby Inter-Milan, il tecnico nerazzurro ha ben in mente chi potrebbe prendere il posto dell'olandese. Ecco il favorito numero uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, Dumfries continua a restare in dubbio in vista del Milan: ecco le alternative di Chivu

