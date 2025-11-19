Inter Dumfries continua a restare in dubbio in vista del Milan | ecco le alternative di Chivu

Pianetamilan.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Chivu potrebbe fare a meno di Dumfries in vista del derby Inter-Milan, il tecnico nerazzurro ha ben in mente chi potrebbe prendere il posto dell'olandese. Ecco il favorito numero uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

inter dumfries continua a restare in dubbio in vista del milan ecco le alternative di chivu

© Pianetamilan.it - Inter, Dumfries continua a restare in dubbio in vista del Milan: ecco le alternative di Chivu

News recenti che potrebbero piacerti

inter dumfries continua restareInfortunio Dumfries, cresce la preoccupazione in casa Inter: come sta l’esterno olandese e quando rientra - Le ultimissime L’infortunio di Dumfries sta diventando un tema sempre più ... Si legge su calcionews24.com

inter dumfries continua restareInter, Dumfries ora preoccupa: a rischio derby e Atletico Madrid, ma Chivu ha pronta la soluzione d’emergenza - Il tecnico non ha intenzione di rimpiazzarlo con Luis Henrique: il potenziale sostituto è un altro ... Come scrive sport.virgilio.it

inter dumfries continua restareInter, le ultime sulle condizioni di Dumfries verso il derby - Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries in vista di Inter- Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Dumfries Continua Restare