Inter Akanji | Obiettivo scudetto spero di restare qui

In questa stagione la difesa dell’Inter ha accolto un nuovo calciatore di esperienza, ovvero Manuell Akanji, arrivato dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Con lui, la difesa nerazzurra ha riacquistato maggiore sicurezza in entrambe le fasi del gioco ed infatti risulta attualmente insostituibile per Cristian Chivu. Akanji ha da poco conquistato l’accesso al Mondiale con la sua Svizzera e ai microfoni di Sport Mediaset ha commentato il suo periodo sia con la nazionale che con l’Inter: “ È stato un grande anno e una bella qualificazione. Abbiamo fatto ottie prestazioni e abbiamo meritato il Mondiale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Akanji: “Obiettivo scudetto, spero di restare qui”

