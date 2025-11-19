Intanto nell’area abbandonata aprirà l’Oasi felina dell’Enpa

Non tutto, all’ex Macello, è rimasto sospeso nel tempo. Tra capannoni vuoti e carte giudiziarie che si trascinano da anni, in un edificio senza riscaldamento ma pieno di buona volontà, sopravvive il Cral comunale con i suoi corsi di italiano per immigrati e le iniziative sociali. Un presidio che ora sarà affiancato da un ritorno molto atteso: la riapertura dell’Oasi felina. Al bando comunale per trovare un nuovo gestore ha risposto Enpa, la storica associazione che già guida il canile (e gattile) di via San Damiano. Ed è la stessa Enpa che, durante l’estate, aveva lanciato l’allarme per l’ondata di gattini abbandonati: fino a 110 ospiti contemporaneamente, un numero record che aveva messo a dura prova spazi e risorse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

