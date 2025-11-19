Insulti omofobi perché danza la Camera minorile di Perugia Non è una ragazzata serve l’impegno di tutta la comunità

La Camera minorile di Perugia prende posizione ed esprime solidarietà per il minore e la sua famiglia, vittime di un episodio di omofobia ad Umbertide.“Contribuiamo, tutti, a diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla libertà di ciascun individuo ad esprimere la propria identità senza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

13K views · 83 reactions | Sono stati condannati i due giovani di 20 e 25 anni che l'8 febbraio scorso pestarono brutalmente un 20enne in pieno centro a Lecce. Prima gli insulti omofobi, poi gli sputi e infine le botte, con gravi conseguenze di salute per la vittim - facebook.com Vai su Facebook

Insulti omofobi in piazza a un bimbo di 10 anni perché fa danza. La mamma: «È bullismo» - Lì, con un pennarello verde, qualcuno ha scritto il ... Da msn.com

Minacce e insulti omofobi al coinquilino, 34enne a processo - Offese, minacce di morte, insulti omofobi, una serie di vessazioni cominciate nell'ottobre del 2023 e andate avanti per più di un anno, fino a quando la vittima, un ragazzo di 28 anni, non è stato ... Riporta ansa.it