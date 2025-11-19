Insulta Meloni via Instagram e poi le chiede scusa | Mi vergogno

AGI - "Gentilissima presidente del Consiglio, le scrivo con profondo rammarico per il commento che ho pubblicato su Instagram e che, in modo improprio, ha mancato di rispetto alla sua persona e alla funzione istituzionale che ricopre e per porle le mie più autentiche scuse". Comincia con queste parole la lettera che H.L., un ragazzo italo-cinese di 25 anni che vive a Milano, ha inviato stamattina, tramite il suo legale, alla premier Giorgia Meloni. Il "pentimento" espresso nella missiva si riferisce alla frase 'Qualcuno le spari un proiettile in testa" che il 3 ottobre scorso H.L. ha postato in calce a un post pubblicato sul profilo Instagram della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Insulta Meloni via Instagram e poi le chiede scusa: "Mi vergogno"

