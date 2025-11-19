Instagram down gli utenti non riescono ad aggiornare il feed e a caricare contenuti

Dopo il down di Cloudfare di martedì 18 novembre, nella mattinata del 19 novembre molti utenti hanno registrato un disservizio nell’utilizzo di Instagram. C’è chi ha avuto difficoltà ad aggiornare il a caricare contenuti o visualizzare le storie. Il down ha interessato diverse aree geografiche a livello mondiale per questo si consiglia agli utenti di verificare la propria connessione Internet, assicurandosi del corretto funzionamento di Wi-Fi o rete dati, e di provare a riavviare l’applicazione o il dispositivo per risolvere eventuali problemi locali. Piattaforme come Downdetector hanno confermato la natura globale dell’interruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Instagram down, gli utenti non riescono ad aggiornare il feed e a caricare contenuti

