Insieme per Pescara su aumento e sospensione delle tariffe dei parcheggi | Segnale di incertezza per l' amministrazione Masci
L'associazione “Insieme per Pescara” commenta e pone alcune riflessioni riguardanti la decisione dell'amministrazione Masci di aumentare le tariffe dei parcheggi in centro e di estendere le strisce blu al lungomare. Decisione poi sospesa dal sindaco Masci fino a dopo le festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
Nazionali d'Insieme Libertas Pescara Un weekend pieno di soddisfazioni per le nostre ginnaste coinvolte nella competizione!! - facebook.com Vai su Facebook
Insieme per Pescara su aumento e sospensione delle tariffe dei parcheggi: "Segnale di incertezza per l'amministrazione Masci" - L'associazione commenta la decisione del sindaco Carlo Masci di sospendere fino a dopo le feste natalizie l'aumento delle tariffe dei parcheggi e l'estensione delle strisce blu alla riviera ... Come scrive ilpescara.it
Pescara, sosta: aumento solo sul giornaliero dal 7 gennaio 2026. Masci: «Tariffa oraria invariata, nuove aree blu dal 1° dicembre» - PESCARA – Incontro al Comune tra l’amministrazione e le associazioni di categoria sulla riorganizzazione della sosta. Si legge su abruzzonews24.com