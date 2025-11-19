Insieme per Pescara su aumento e sospensione delle tariffe dei parcheggi | Segnale di incertezza per l' amministrazione Masci

L'associazione “Insieme per Pescara” commenta e pone alcune riflessioni riguardanti la decisione dell'amministrazione Masci di aumentare le tariffe dei parcheggi in centro e di estendere le strisce blu al lungomare. Decisione poi sospesa dal sindaco Masci fino a dopo le festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

