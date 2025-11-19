Insieme al Lungomare Ice Park la Perla Verde si prepara ad ospitare il Riccione Christmas Village
Torna dal 6 dicembre uno degli appuntamenti più attesi e iconici del Natale riccionese. Nell’ambito del nuovo progetto “Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”, si inaugura il “Riccione Christmas Village”, un percorso incantato che dal cuore di viale Ceccarini si snoda in viale Dante fino al porto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'ESERCITO FESTEGGIA I 2500 ANNI DI NAPOLI - Sul lungomare Caracciolo e alla rotonda Diaz il villaggio in cui ammirare mezzi militari e praticare attività insieme a graduati e soldati - facebook.com Vai su Facebook
Gran finale sul Lungomare ice park - Il Lungomare Ice Park resterà aperto fino a domenica mentre oggi si svolgerà una grande festa per salutare un Natale lunghissimo iniziato sul finire di novembre e durato oltre 60 giorni. Secondo ilrestodelcarlino.it