Un documentario costruito con il materiale dei filmmaker palestinesi che hanno filmato mentre tentavano di sopravvivere: testimonianze, vite spezzate e la distruzione quotidiana vista da chi l'ha subita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Inside Gaza racconta l'assedio dall'interno per «far percepire al pubblico l'immensità degli attacchi dal punto di vista dei palestinesi»

Un documentario costruito con il materiale dei filmmaker palestinesi che hanno filmato mentre tentavano di sopravvivere: testimonianze, vite spezzate e la distruzione quotidiana vista da chi l'ha subi ...

