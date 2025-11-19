Insegnare le competenze di base | cinque nuove guide della Commissione europea

Sul sito della Commissione europea, è stata pubblicata una nuova serie di guide pratiche rivolte a scuole e insegnanti per rafforzare l’insegnamento delle competenze di base — alfabetizzazione, matematica, scienze, competenze digitali e cittadinanza — attraverso un approccio che coinvolge l’intera scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Quanta importanza si vuole dare alle competenze digitali per insegnare agli studenti del futuro? La riflessione attorno all'Ordinanza delle nuove GPS dovrebbe chiudersi tra tra giovedì e venerdì: tuttoscuola.com/gps-verso-nuov… Vai su X

Della serie #ciprovo! Non è facile insegnare a suonare, soprattutto quando si tratta di uno strumento che non si suona . Proprio per questo ho deciso di mettermi alla prova: porto le mie competenze musicali su uno strumento diverso, così da ampliare il mio b - facebook.com Vai su Facebook

Povertà educativa, un giovane su cinque in Italia lascia la scuola prima della maturità. O comunque non raggiunge le competenze di base - TORINO – Ci sono i giovani talenti che lasciano l’Italia perché all’estero trovano migliori opportunità, come ha affermato nelle “Considerazioni finali” il governatore della Banca d’Italia Fabio ... Come scrive repubblica.it

In Ue le cose vanno meglio: il 56% dei cittadini ha competenze digitali di base - Oltre la metà dei cittadini Ue (56%) tra i 16 e i 74 anni ha competenze digitali di base: questo quanto emerge dalle statistiche più recenti sull’utilizzo dei sistemi di tecnologia e di informazione ... Scrive giornalettismo.com

Competenze digitali, una manna per i giovani: entro cinque anni saranno richieste a 1,5 milioni di lavoratori - Competenze digitali, una manna per i giovani: entro cinque anni saranno richieste a 1,5 milioni di lavoratori. Si legge su leggo.it