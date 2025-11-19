Insegnare le competenze di base | cinque nuove guide della Commissione europea

Sul sito della Commissione europea, è stata pubblicata una nuova serie di guide pratiche rivolte a scuole e insegnanti per rafforzare l’insegnamento delle competenze di base — alfabetizzazione, matematica, scienze, competenze digitali e cittadinanza — attraverso un approccio che coinvolge l’intera scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

