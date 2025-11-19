Inrca il cantiere infinito Baldelli e i rilievi Anac | Con noi tempi record
"Del nuovo Inrca, in dieci anni, il Pd ha realizzato solo le fondamenta: è quello che abbiamo trovato quando ci siamo insediati nel 2020". Così l’assessore regionale all’edilizia sanitaria, Francesco Baldelli, ha risposto ieri in Consiglio regionale alle interpellanze presentate dai consiglieri di opposizione Andrea Nobili (Avs) e Michele Caporossi (Marche Vive) sui rilievi avanzati dall’ Anac in merito alle numerose varianti di progetto, all’incremento dei giorni di lavoro e dei costi che, in tredici anni, dall’avvio del cantiere, sono aumentati del 200%, da 44 a 134 milioni di euro. "In cinque anni (2020-2025) – ha spiegato Baldelli – è stata ultimata la struttura edilizia, completata in gran parte la viabilità di accesso all’ ospedale e sono in corso di realizzazione impiantistica e rifiniture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
